Звезда «Заклятия» Патрик Уилсон сыграет отца Эбби в третьем сезоне «Одних из нас»

Звезда «Заклятия» Патрик Уилсон сыграет отца Эбби в третьем сезоне «Одних из нас»
По данным Deadline, звезда «Заклятия» и «Аквамена» Патрик Уилсон получил важную роль в третьем сезоне сериала «Одни из нас». Он сыграет Джерри, отца Эбби. Более того, в новом сезоне, как и в The Last of Us Part 2, повествование будут вести от лица героини.

Ещё к касту продолжения присоединился Джейсон Риттер. Он уже играл щелкуна в первом сезоне, а в третьем воплотит образ Хэнли, солдата Вашингтонского освободительного фронта. Ещё в третьем сезоне сыграют Хорхе Лендеборг-младший и Клеа ДюВалл.

Когда выйдет третий сезон «Одних из нас», в HBO пока не уточняют, но ждать возвращение сериала в 2026 году точно не стоит.

