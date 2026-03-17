Вышел новый большой трейлер аниме по Sekiro: Shadows Die Twice

Crunchyroll выпустила новый большой трейлер аниме по Sekiro: Shadows Die Twice. В нём показали Волка, главного героя, а также других персонажей и события, в которых они участвуют. Проект получил название Sekiro: No Defeat.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Япония раскололась на множество независимых государств, втянутых в непрекращающиеся войны. В центре — священная земля Асина. Спустя два десятилетия после того, как Святой Меча Иссин Асина захватил власть в регионе в результате жестокого переворота, изнутри страны исходит новая угроза — Министерство внутренних дел. Отчаянно пытаясь защитить свою родину, внук Иссина Генитиро обращается к запретным силам и находит одинокого бойца.

Дату выхода аниме пока не называют.

