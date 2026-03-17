В «Тихом месте 3» сыграют Джек О'Коннел, Джейсон Кларк и Кэти М. О’Брайан

Джон Красински, сценарист и режиссёр «Тихого места 3», объявил, что в касте фильма произошло пополнение. К ленте присоединились Джек О'Коннел, Джейсон Кларк и Кэти М. О’Брайан.

К своим ролям из предыдущих двух картин вернутся Эмили Блант, Киллиан Мёрфи, Миллисент Симмондс и Ноа Джуп. Сюжетных деталей фильма нет, но его события наверняка развернутся через какое-то время после финала второй части.

Третья часть выйдет в зарубежный прокат 30 июля 2027 года. «Тихое место» — фантастическая франшиза, рассказывающая о вторжении инопланетян на Землю. Их главная особенность — очень чёткий слух, благодаря которому они уничтожили практически всё человечество. Общие сборы серии превышают $ 900 млн.

