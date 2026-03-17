Режиссёр «Орудий» Зак Креггер уже дважды прошёл Resident Evil Rеquiem

Зак Креггер, режиссёр «Орудий» и новой экранизации Resident Evil, рассказал, что уже дважды прошёл Resident Evil Requiem. Правда, детали постановщик уточнять не стал.

В разговоре с журналисткой Deadline Креггер подчеркнул, что пока не добрался до «самой страшной части серии». Зак имеет в виду Resident Evil Village. Почему он считает именно её самой пугающей, хороший вопрос, ведь седьмая часть значительно превосходит восьмую по уровню страха.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PS5, Xbox Series и ПК. Игра уже разошлась тиражом в 6 млн копий. Эта цифра в ближайшее время наверняка только скакнёт.