Съёмки третьего сезона «Разделения» начнутся «очень и очень скоро»

Адам Скотт, исполнитель одной из ведущих ролей в сериале «Разделение», заявил, что съёмки третьего сезона шоу начнутся «очень и очень скоро». Правда, когда именно, он уточнять не стал.

Ранее источники Deadline говорили, что съёмочный процесс стартует летом. Вероятно, именно об этом периоде и говорит Скотт. Сам сериал рассказывает о Марке, сотруднике компании Lumon Industries, который соглашается на процедуру «разделения», в рамках которой его нерабочие воспоминания отделяются от рабочих.

В сериале сыграли Адам Скотт, Зак Черри, Бритт Лауэр. Они же вернутся к своим ролям и в третьем сезоне. Ранее также стало известно, что Apple Studios за $ 70 млн полностью выкупила права на «Разделение» у студии Fifth Season.

