«Телеграм» замедлен в России на 80% — эксперты

Доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, в отдельных регионах показатель близится к 90%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Merilo.

Так, за неделю с 9 по 15 марта доля неудачных запросов к доменам мессенджера в среднем по России достигла 79,4%. Больше всего сбоев в работе «Телеграма» наблюдается на Дальнем Востоке и в Сибири, меньше всего — в центральной части страны. Если недавно пользователи жаловались на долгую загрузку медиа, то теперь юзеры сталкиваются с медленной прогрузкой текстовых сообщений.

Доля неудачных запросов к «Телеграму» Фото: «Комменрсантъ»

Как отмечает директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова, технически заблокировать «Телеграм» в России очень сложно. Однако подобными замедлениями в Роскомнадзоре попытаются сделать так, чтобы пользоваться мессенджером в стране стало очень неудобно и пользователи сами перешли на мессенджер Max и другие отечественные платформы.