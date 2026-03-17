Начались съёмки фильма «Костомаров» про фигуриста Романа Костомарова

Начались съёмки фильма «Костомаров» про фигуриста Романа Костомарова
Кинокомпания братьев Андреасян объявила о старте производства фильма «Костомаров». Ленту про знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова снимут в Сочи, после чего она выйдет в кинотеатрах России.

Будущая картина расскажет цельную историю спортсмена: от юношеских лишений до олимпийского золота Турина. Все эти годы рядом с ним была жена Оксана, ставшая главной опорой на льду и в жизни. Но судьба готовила спортсмену испытание: после серии ледовых шоу он попадает в реанимацию с тяжелейшим осложнением. Врачи сообщают Оксане, что были вынуждены ввести его в кому. Начинается отчаянная борьба медиков, родных и друзей за жизнь спортсмена.

Самого Романа Костомарова в ленте сыграет Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), а его жену Оксану — Анна Снаткина («Фишер»). Режиссёром ленты выступает Сарик Андреасян («Сказка о царе Салтане»).

Комментарии
