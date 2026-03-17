«Впервые в истории»: Тина Канделаки — о сборах «Простоквашино» и «Сказки о царе Салтане»

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала кассовые успехи фильмов «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане». Ленты вышли в российский прокат в январе и феврале соответственно, собрав суммарно более 4,5 млрд рублей.

Канделаки отметила, что это первый случай в истории, когда ленты от одной продюсерской группы, вышедшие друг за другом, попадают в топ-20 рейтинга по общим кассовым сборам на одной территории.

На моей памяти и, возможно, впервые в мировой истории это первый случай на нашей планете Земля, когда два фильма за два календарных месяца подряд от одной продюсерской группы, которая выступала флагманом проектов, а ещё и от одного режиссёра, попадают в топ-20 рейтинга по кассовым сборам all time среди локальных релизов на такой территории. При всём уважении к мэтрам мировой и американской кинематографии я не помню ни у кого такого достижения, как у НАС. Мне в этой группе очень комфортно, потому что я привыкла сопротивляться мнению тех, кто никогда не сможет и близко взять высоту, которую наша команда в очередной раз взяла и пошла дальше.

Топ-менеджер также отметила, что обе картины были сняты исключительно из бюджета холдинга «Газпром-Медиа», без государственной поддержки.

