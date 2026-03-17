Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Поверили даже мои друзья»: Зендея — о свадебных ИИ-фото с Томом Холландом

«Поверили даже мои друзья»: Зендея — о свадебных ИИ-фото с Томом Холландом
Комментарии

В начале марта в Сети завирусились ИИ-фотографии Зендеи и Тома Холланда. Генеративные картинки появились после публикаций СМИ о том, что пара поженилась на тихой церемонии.

Спустя несколько недель актриса прокомментировала ситуацию на «Шоу Джимми Киммела». Зендея саркастически заявила, что не видела ИИ-фотографий, и отметила, что даже её близкие друзья поверили в их реальность.

Правда?! Я ничего такого не видела! Многие люди были обмануты этими ИИ-фото. Несколько раз мне прямо на улице говорили: «Твои свадебные фотографии просто потрясающие!» И я отвечала: «Дорогая, это же ИИ. Они не настоящие». Даже мои близкие друзья поверили в эти фото и спрашивали, почему я не позвала их на свою свадьбу.

Об отношениях Зендеи и Тома Холланда стало известно в 2021 году. В январе 2025-го СМИ сообщили, что звёзды «Человека-паука» поженились. Оба актёра вновь сыграют вместе в грядущем «Человеке-пауке: Совершенно новый день» — премьера ленты состоится 31 июля.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android