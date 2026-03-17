Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Первый трейлер «Человека-паука: Новый день» выйдет 18 марта в новом формате

Британский актёр Том Холланд раскрыл дату выхода первого трейлера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Дебютный ролик выйдет уже 18 марта днём по московскому времени в новом для компании Marvel формате.

Так, студия выпустит трейлер по частям — его опубликуют фанаты Человека-паука из разных стран в формате небольших клипов. Только после того, как все эпизоды окажутся в Сети, Marvel опубликует полноценный ролик о новых приключениях Дружелюбного соседа.

Без вас бы не было Человека-паука. Чтобы отблагодарить вас, мы сделаем кое-что, чего никогда не делали. 18 марта наши самые преданные фанаты со всего света опубликуют небольшие фрагменты трейлера нового «Человека-паука». Увидимся завтра рано утром по Нью-Йорку.

Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».

