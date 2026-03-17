«Лучший сезон мультсериала»: критики в восторге от четвёртого сезона «Неуязвимого»

Уже 18 марта состоится премьера четвёртого сезона «Неуязвимого» — супергеройского мультсериала от Amazon. Новый сезон продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Критики уже посмотрели шесть серий из восьми и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes проект получил 100% одобрения. Журналисты хвалят продолжение за ещё более брутальные экшен-сцены, увлекательный сюжет и постепенное развитие отношений между героями. Некоторые обозреватели назвали четвёртый сезон лучшим во всём мультсериале, хотя они ещё не видели его финальные эпизоды.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о четвёртом сезоне «Неуязвимого»

«Неуязвимый» остаётся одним из лучших сериалов на ТВ. Экшен стал ещё лучше, ставки высоки как никогда, и большая война уже грядёт. Однако именно эмоции и отношения делают «Неуязвимого» нашим любимым анимационным сериалом.

Несмотря на некоторые проблемы с темпом, четвёртый сезон «Неуязвимого» ощущается как самый масштабный и в то же время самый интимный сезон мультсериала.

Четвёртый сезон «Неуязвимого» — это мрачное, кровавое и глубоко эмоциональное исследование того, что происходит, когда хороший человек начинает поддаваться своей тёмной стороне.

Четвёртый сезон «Неуязвимого» — лучший на данный момент! Это кульминация всего, к чему шоу стремилось в плане персонажей, экшена и даже анимации.