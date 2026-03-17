В России появились смартфоны с безлимитным тарифом на ИИ

Производитель смартфонов TECNO и оператор связи T2 представили первый в стране тариф с безлимитным интернетом на встроенные функции искусственного интеллекта.

При покупке нового телефона активируется тарифный план с доступом к TECNO AI — нейросеть включает в себя голосовой помощник с поддержкой русского языка, редактор текстов в «Блокноте» и фотографий, а также другие ИИ-функции для повседневных задач.

Тариф также включает в себя безлимитный трафик на мессенджеры, социальные сети, видеосервисы и российские маркетплейсы, а также звонки внутри сети. Первые 12 месяцев стоимость тарифа составит 299 рублей.