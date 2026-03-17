Начались съёмки второго сезона мистического сериала «Гипнозис»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства второго сезона сериала «Гипнозис». Съёмки мистического шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на стриминге.

Шоу рассказывает историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. События продолжения развернутся через несколько месяцев после финала первого сезона: герои спасают загадочного мальчика Егора, который пророчит катастрофу. Пытаясь предотвратить её и спасти любимых, они сталкиваются с жестокими убийствами, таинственными исчезновениями и самыми неожиданными врагами.

Главные роли в шоу вновь сыграют Кирилл Кяро («Нюхач»), Даниил Страхов («Бедная Настя»), Ростислав Бершауэр («Мылодрама»), Евгений Коряковский («Я подарю тебе победу») и другие. Кресло режиссёра снова занял Тимофей Жалнин («Двое»).

