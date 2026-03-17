Дебютный тизер фильма «Дюна 3» — премьера в декабре

Кинокомпания Warner Bros. представила дебютный тизер «Дюны 3». Фантастическая лента с Тимоти Шаламе выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года, одновременно с «Мстители: Судный день».

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет.

К главным ролям в триквеле вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Флоренс Пью (Ирулан Коррино), Роберт Паттинсон (Скайтейл) и другие актёры. Режиссёром вновь выступил Дени Вильнёв, для которого это будет финальный проект во вселенной «Дюны».