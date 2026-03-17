Игры в Game Pass (Геймпасс) марте-апреле 2026: Диско Элизиум, Resident Evil 7, Barbie Horse Trails и другие игры

В марте в Game Pass добавят Disco Elysium, Resident Evil 7 и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине марта 2026 года.

Главными хитами подборки стали ролевая игра Disco Elysium, экшен Like a Dragon: Infinite Wealth и хоррор Resident Evil 7.

Какие игры добавят в Game Pass во второй половине марта и начале апреля 2026 года

  • Gabby’s Dollhouse (Ultimate, Premium) — 17 марта
  • Disco Elysium (Ultimate, Premium) — 19 марта
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (Ultimate, Premium) — 24 марта
  • Absolum (Ultimate, Premium) — 25 марта
  • Nova Roma (PC Game Pass) — 26 марта
  • The Long Dark (Ultimate, Premium) — 30 марта
  • Resident Evil 7 (Ultimate, Premium) — 31 марта
  • Barbie Horse Trails (Ultimate, Premium) — 2 апреля
  • Final Fantasy 4 (Ultimate, Premium) — 7 апреля.

Фото: Xbox

Уже 31 марта из Game Pass также пропадут:

  • Peppa Pig World Adventures;
  • Mad Streets.
