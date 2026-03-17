Депутат Госдумы рассказал, когда в крупных городах России заработает мобильный интернет

Депутат Госдумы рассказал, когда в крупных городах России заработает мобильный интернет
Комментарии

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил, что проблемы с мобильным интернетом в мегаполисах разрешатся в течение одной-двух недель.

Я считаю, что эти пусконаладочные работы в большей степени настроены. Наверное, в каждом крупном мегаполисе в пределах недели, максимум двух — это система, когда проверяются нагрузки, протоколы прописываются. Речь шла о перенастройке маршрутизации трафика. Все эти сбои — перенастройка, никакие не блокировки. Белые списки делаются в интересах граждан на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее в России выросли продажи пейджеров из-за массовых сбоев интернета.

Материалы по теме
В России выросли продажи раций и пейджеров из-за отключений интернета
