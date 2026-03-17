Тизер фильма «Джек Райан: Призрачная война» с Джоном Красински — премьера 20 мая

Компания Amazon представила тизер фильма «Джек Райан: Призрачная война». Премьера ленты по знаменитому сериалу состоится 20 мая в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Будущая лента продолжит историю агента ЦРУ Джека Райана, который сталкивается с новой мировой угрозой. Сначала агент отказывается браться за опасное дело, после чего всё же решает вернуться к работе.

К главным ролям в проекте вернулись Джон Красински, Уэнделл Пирс и Майкл Келли. Режиссёром полнометражного фильма выступил Эндрю Бернштейн, который был исполнительным продюсером и постановщиком второго сезона сериала.