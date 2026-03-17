Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сара Мишель Геллар раскрыла причину отмены перезапуска «Баффи — истребительницы вампиров»

Известная актриса Сара Мишель Геллар, которая должна была исполнить главную роль в новой версии «Баффи — истребительницы вампиров», рассказала о причинах отмены сериала.

По её словам, один из руководителей проекта не очень высоко оценивал оригинальный проект — в отличие от команды сериала.

У нас был исполнительный продюсер, который не только не был фанатом оригинального сериала, но и постоянно с гордостью напоминал нам, что не смотрел его целиком и что он не в восторге от сериала. Это очень тяжело, когда берёшься за такой проект, как «Баффи», который любит весь мир. Так что вы понимаете, с какой борьбой мы столкнулись с самого первого дня.

Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» должен был стать прямым продолжением оригинального шоу. Главные герои сериала возвращались, чтобы передать эстафету следующему поколению. Ранее Deadline писал, что проект свернули из-за низкого качества пилотного эпизода.

Материалы по теме
Hulu внезапно отменил перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров»
