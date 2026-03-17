Финал Школьной лиги по киберспорту пройдёт 28-29 марта в Москве

Финальный этап IX сезона Школьной лиги Сбера по компьютерному спорту пройдёт 28 и 29 марта в комплексе «VK Play Арена» в Москве. Восемь сборных школ из разных регионов разыграют призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.

Участникам предстоит сразиться в пяти дисциплинах: Dota 2, «Мир танков» (режим «Стальной Охотник»), тетрис, электронные шахматы и поиск в интернете. Победителем станет команда, набравшая больше всего очков в сумме.

Участники Школьной лиги Сбера:

МАОУ «СОШ №10» (ХМАО – Югра, г. Когалым);

МАОУ «Лицей №11» (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону);

МАОУ «Гимназия №30» (Магаданская область, г. Магадан);

МБОУ «СОШ №2» (Белгородская область, г. Строитель);

МАОУ «Лицей №3» (Чувашская республика, г. Чебоксары);

ГБОУ ДАТ «Солнечный город» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);

ГАНООРТ «ГЛРТ» (Республика Тыва, г. Кызыл);

ГБОУ «ИТШ №777» (Санкт-Петербург).

В воскресенье, 29 марта, вход для зрителей будет бесплатным по предварительной регистрации. Помимо соревновательной программы, Федерация компьютерного спорта России подготовила большое количество активностей, в том числе VR, Just Dance и зону ретроконсолей.