Релиз Starfield на PlayStation 5 состоится 7 апреля — предзаказы уже доступны

Релиз Starfield на PlayStation 5 состоится 7 апреля — предзаказы уже доступны
Космическая ролевая игра Starfield от разработчиков The Elder Scrolls и Fallout выйдет на консоли PlayStation 5 во вторник, 7 апреля.

Предзаказ игры уже доступен. Стоимость Starfield на PS5 в турецком регионе составила 1618 лир, в Индии RPG обойдётся в 3499 рупий — это около 3 тыс. российских рублей.

Starfield вышла 6 сентября 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Игра получила преимущественно положительные отзывы игроков (83 балла на Metacritic), однако некоторые фанаты Bethesda назвали проект большим разочарованием из-за однотипных диалогов и отсутствия атмосферы космического приключения.

