Kyousuke из Team Falcons пропустит BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Комментарии

Киберспортивная организация Team Falcons сообщила, что игрок состава по Counter-Strike 2 Максим kyousuke Лукин пропустит BLAST Open Rotterdam 2026 из-за визовых проблем.

Лукина заменит игрок академии Матей NucleonZ Трайкоски. Ранее он заменял kyousuke на BLAST Bounty Winter 2026. Тогда команда дошла до финала, где уступила PARIVISION со счётом 0:3.

Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы решить этот вопрос как можно скорее и он мог вернуться на сервер с командой в ближайшее время.

Состав Team Falcons на BLAST Open Rotterdam 2026:

  • Илья m0NESY Осипов;
  • Матей NucleonZ Трайкоски;
  • Никола NiKo Ковач;
  • 🇩🇰 Рене TeSeS Мадсен;
  • Дамьян kyxsan Стоилковски;
  • Дэнни zonic Соренсен (тренер).

BLAST Open Rotterdam 2026 пройдёт с 18 по 29 марта. 16 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 1,1 млн. В первом матче группы А Falcons сыграет против NRG.

