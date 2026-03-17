Kyousuke из Team Falcons пропустит BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2
Киберспортивная организация Team Falcons сообщила, что игрок состава по Counter-Strike 2 Максим kyousuke Лукин пропустит BLAST Open Rotterdam 2026 из-за визовых проблем.
Лукина заменит игрок академии Матей NucleonZ Трайкоски. Ранее он заменял kyousuke на BLAST Bounty Winter 2026. Тогда команда дошла до финала, где уступила PARIVISION со счётом 0:3.
Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы решить этот вопрос как можно скорее и он мог вернуться на сервер с командой в ближайшее время.
Состав Team Falcons на BLAST Open Rotterdam 2026:
- Илья m0NESY Осипов;
- Матей NucleonZ Трайкоски;
- Никола NiKo Ковач;
- 🇩🇰 Рене TeSeS Мадсен;
- Дамьян kyxsan Стоилковски;
- Дэнни zonic Соренсен (тренер).
BLAST Open Rotterdam 2026 пройдёт с 18 по 29 марта. 16 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 1,1 млн. В первом матче группы А Falcons сыграет против NRG.
