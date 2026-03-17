Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская визуальная новелла «Зайчик» вышла на Android

Комментарии

Разработчики популярной российской игры «Зайчик» сообщили о релизе версии для смартфонов на базе Android. Игра уже доступна в Google Play, первый эпизод можно пройти бесплатно, остальные можно купить за 400 рублей.

При этом на iOS релиза не планируется — авторы отмечают, что это связано со строгими правилами Apple и жёсткими сценами в сюжете.

«Зайчик» наконец-то доступен на Android. Ура!!! Теперь вы можете сыграть в нашу игру на телефоне. Для iPhone «Зайчика», скорее всего, не будет — слишком уж жёсткая у нас игра…

Ранее создатель «Зайчика» анонсировал перезапуск проекта с новым сценаристом, который должен быть исправить неудачный финал.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android