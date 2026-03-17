«Это стало неожиданностью для всех нас». Karrigan — об уходе NEO из FaZe в CS 2

Капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен в интервью HLTV прокомментировал уход тренера Филипа NEO Кубски. Решение организации стало сюрпризом для состава — особенно с учётом близости дедлайна рейтинга VRS перед мэйджором в Кёльне.

По словам karrigan, NEO не был главной проблемой команды — вся пятёрка несёт ответственность за результаты. Датчанин также рассказал, каким видит нового тренера.

Результатов не хватало весь год. FaZe изучила ситуацию и решила попробовать другое направление. Это стало неожиданностью для всех нас, потому что мы так близко к мэйджору. Я не думаю, что NEO был проблемой — мы как команда не показывали результат, и каждый является частью проблемы. Для нового тренера FaZe, вероятно, ищет кого-то с бо́льшим опытом, более структурированного и жёсткого.

За почти три года работы NEO помог FaZe выиграть три трофея и выйти в пять финалов, включая три мэйджора. В 2026 году команда вылетала в групповой стадии с каждого турнира — общий результат составляет 3-9 по сериям. Обязанности тренера возьмёт на себя аналитик команды Доминик GruBy Свидерски — он дебютирует на BLAST Open Rotterdam, стартующем 18 марта.