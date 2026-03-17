Разработчики игр с иронией оценили новую систему NVIDIA с реалистичными лицами

Ряд игровых студий выступили с критикой новой технологии DLSS 5 от NVIDIA — её главной особенностью стало внедрение ИИ-модели сглаживания лиц персонажей и волос, которая местами работает странно и вызвало недовольство геймеров.

Создатели Among Us опубликовали картинку, как их игра могла бы выглядеть с DLSS 5.

Позже к ним присоединились разработчики Cult of Lamb и Super Meat Boy. А Хидэки Камия выразил недовольство новинкой NVIDIA на своей странице в соцсетях.

Релиз DLSS 5 состоится осенью 2026 года. Интерес к апскейлеру уже выразили популярные компании, которые назвали модель одной из самых продвинутых игровых технологий за последние годы.