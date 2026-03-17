BC.Game снялась с ROG JOURNEY Spring 2026 ради подготовки к тир-1 турнирам

Киберспортивная организация BC.Game объяснила решение сняться с ROG JOURNEY Spring 2026 по Counter-Strike 2. Команда сосредоточится на подготовке к предстоящим крупным турнирам.

Представители клуба признали, что текущие результаты не соответствуют уровню состава, и объяснили снятие необходимостью наладить командную химию.

Мы приняли решение сняться с Journey. Я и игроки понимаем, что наши текущие результаты недостаточно хороши. Мы уверенно выглядим на тренировках, но не показываем этого в официальных матчах. С приближением тир-1 турниров мы полностью сосредоточены на том, чтобы наладить командную химию и обеспечить результат ради будущего этого проекта.

BC.Game занимает 27-е место в мировом рейтинге HLTV. В составе команды выступают Александр s1mple Костылев и Денис electroNic Шарипов. Ближайшим турниром для команды станет PGL Bucharest 2026, который пройдёт с 3 по 11 апреля.