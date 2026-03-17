«Игра превращается в аналог шахмат». Finargot — о будущем «Доты»

Контентмейкер и основатель сервиса BattlePass.ru Дмитрий finargot Плюснин в интервью Esports.ru поделился мнением о состоянии Dota 2, стриминга и политике Valve.

По словам Плюснина, Twitch в сегменте Dota 2 перенасыщен, а основным инструментом продвижения стали накрутки зрителей. Он также затронул ситуацию со стримером Александром Nix Левиным, отметив, что за накрутками могут стоять разные стороны.

Без накруток сейчас довольно сложно быстро набрать аудиторию. Стримеров с рейтингом 13 000 MMR и выше на Твиче в «Доте» достаточно. В случае с Nix это тоже могут делать разные люди: и рекламные партнёры, и хейтеры, и, наоборот, фанаты. Разобраться в их мотивации не всегда возможно.

Плюснин также отметил, что Valve всё больше передаёт создание косметического контента подрядчикам, а основные ресурсы направляет на Deadlock и Half-Life.

В Valve разработчики занимаются тем, что им больше нравится в текущий момент. Сейчас действительно много ресурсов уходит на Deadlock. В целом 2025 год по контенту в «Доте» получился печальным. У меня складывается ощущение, что игра превращается в аналог шахмат: она установлена у всех в Steam, люди иногда заходят сыграть партию, но киберспорт перестаёт быть главным двигателем интереса.