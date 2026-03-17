Malr1ne вернулся в состав Team Falcons к ESL One Birmingham по Dota 2
Киберспортивный клуб Team Falcons сообщил о возвращении Станислава Malr1ne Поторака в основной состав по Dota 2.
Россиянин пропустил PGL Wallachia Season 7 из-за визовых проблем — его заменял Артём lorenof Мельник. Без Malr1ne команда проиграла три из четырёх матчей на групповом этапе с Team Spirit, Team Yandex, Vici Gaming и не вышла в плей-офф.
Состав Team Falcons на ESL One Birmingham 2026:
- Оливер skiter Лепко;
- Станислав Malr1ne Поторак;
- Аммар ATF аль-Ассаф;
- Андреас Cr1t- Нильсен;
- Цзинцзюнь Sneyking Ву;
- Куртис Aui_2000 Лин (тренер).
ESL One Birmingham пройдёт с 22 по 29 марта в Великобритании. 16 команд разыграют призовой фонд в $ 1 млн.
Комментарии