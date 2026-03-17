Тренер XTQZZZ считает, что Team Vitality ещё не показала свой лучший уровень в 2026 году

Тренер XTQZZZ считает, что Team Vitality ещё не показала свой лучший уровень в 2026 году
Тренер Team Vitality Реми XTQZZZ Квоньям высказался о форме команды и состоянии профессиональной сцены Counter-Strike 2.

По словам француза, две победы подряд не отражают максимальный уровень Team Vitality — команда ещё не вышла на пик. XTQZZZ считает, что соперники испытывают проблемы с уверенностью и стабильностью, а не уступают в тактике.

Мы выиграли два турнира подряд. Я не могу сказать, что мы сыграли на своём уровне А, но мне кажется, другие команды сейчас играют на уровне B или C. Spirit не хватает уверенности, у MOUZ то же самое — они хорошо играют в группах, но в плей-офф что-то происходит. Я думаю, мы пока не видели лучшую версию Vitality. Сцена сейчас в странном состоянии — каждый может обыграть каждого, и это справедливо для нас тоже. Но я не думаю, что мы сильно опережаем остальных в тактике. Просто другим командам нужно найти способ быть более стабильными.

В 2025 году Vitality выиграла 10 турниров, включая два мэйджора. В 2026-м команда уже взяла два трофея — IEM Krakow и PGL Cluj-Napoca. Ближайшим турниром для Vitality станет BLAST Open Rotterdam, стартующий 18 марта.

