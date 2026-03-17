Shad присоединился к составу GamerLegion по Dota 2
Киберспортивная организация GamerLegion сообщила, что керри Инджи Shad Луб присоединился к составу по Dota 2 на тестовый период к ESL One Birmingham 2026.
Ранее Shad играл за OG, за которую он выступал с мая по октябрь 2025 года. За это время он занял первое место на CCT Season 2 Series 4 и CIS Battle 2. После перевода в запас Луб провёл несколько официальных матчей в составах Team Public и Monkey Business.
Состав GamerLegion по Dota 2:
- Инджи Shad Луб;
- Френсис RCY Фундемера;
- Виктор Fayde Зуев;
- Данил Bignum Шеховцов;
- Пол Speeed Боккиккио;
- Андрей-Влад Mangusu Сэтяну (тренер).
ESL One Birmingham 2026 пройдёт с 22 по 29 марта в Великобритании. 16 команд разыграют призовой фонд в $ 1 млн.
