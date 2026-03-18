Расписание первого дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 18 марта, стартует турнир BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на среду, 18 марта

13:00. Team Falcons (Европа) — NRG (США);

15:30. Natus Vincere (Европа) — B8 Esports (Европа);

18:00. FaZe Clan (Европа) — Aurora Gaming (Турция);

20:30. FURIA Esports (Бразилия) — TYLOO (Китай).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.