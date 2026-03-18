Вышел трейлер спецэпизода «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала

Disney опубликовал трейлер спецэпизода «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала. К главной роли в спешле вернулась Майли Сайрус.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

В спешле также покажут интервью с певицей и ранее не публиковавшиеся архивные материалы. Иными словами, этот новый эпизод будет особенно интересен фанатам «Ханны Монтаны» за счёт уникальных кадров и материалов.

Сериал «Ханна Монтана» выходил с 2006 года. Проект рассказывает о простой девочке-подростке Майли Стюарт, которая скрывает от всех, что она — знаменитая певица Ханна Монтана. За пять лет шоу получило четыре сезона, два полнометражных фильма и большую популярность по всему миру.

Спецвыпуск выйдет 24 марта на Disney+. В России сервис по-прежнему не работает.

