Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Необычный персонаж»: Роберт Паттинсон — о своём герое в «Дюне 3»

Комментарии

Во время презентации трейлера третьей «Дюны» Роберт Паттинсон, исполнивший одну из важных ролей в фильме, подробнее рассказал о своём персонаже и его предназначении.

По словам актёра, в оригинальном романе Фрэнка Герберта его герой не был однозначным персонажем. К тому же Паттинсон описал своего персонажа как необычного, который не примыкает ни к одной стороне конфликта.

В книге он необычный персонаж. Вы не можете точно сказать, на чьей он стороне, но именно это и делает его довольно интересным.

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет.

Фантастическая лента с Тимоти Шаламе в главной роли выйдет в мировой прокат 18 декабря.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android