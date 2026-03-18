Стартовал сериал «Неидеальные женщины»

Сегодня на Apple TV состоялся старт сериала «Неидеальные женщины». Пока что выпустили первые две серии, остальные будут выпускать раз в неделю.

Сюжет сериала основан на одноимённом романе Араминты Холл, сценарий к которому написала Анни Уайзман. Согласно ему, три давние подруги жили и поддерживали друг друга, но однажды одну из них нашли мёртвой. С этого момента жизнь оставшихся двух женщин рушится.

Главные роли исполнили Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара. Шоураннером выступает Энни Уайзман («В ритме жизни»), в каст также вошли Юэль Киннаман, Роум Флинн и другие, в том числе малоизвестные актёры.