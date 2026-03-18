Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Выживач Subnautica 2 выйдет в ранний доступ в мае

Unknown Worlds и Krafton объявили, что планируют выпустить Subnautica в ранний доступ в мае. Точную дату при этом пока не раскрывают.

Мы хотим искренне поблагодарить каждого члена команды Unknown Worlds и наших партнёров. За последние девять месяцев вы проделали невероятную работу, чтобы приблизить выход Subnautica 2. Результатом этих усилий стала игра, которой мы по-настоящему гордимся и которую мы все, включая наших партнёров из Krafton, единогласно считаем готовой к выходу в раннем доступе в мае.

Игру планировали выпустить в 2025 году, однако её перенесли на 2026-й, поскольку после тестирования тайтла разработчики обнаружили его слабые места, поэтому, чтобы их исправить, было принято решение о переносе на следующий год.

Сперва выживач выпустят на ПК, а потом он, возможно, доберётся и до консолей.

