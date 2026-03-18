Стартовал четвёртый сезон «Неуязвимого»

Сегодня на Amazon Prime Video начал выходить четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый». Для просмотра доступны первые три серии из восьми. Остальные будут выходить раз в неделю по средам.

Четвёртый сезон рассказывает, как главные герои сталкиваются с Траггу — правителем планеты Вильтрум. Ранее авторы сообщили, что проект продлили на пятый сезон. Создатели анимационного сериала уже записали реплики для будущего продолжения.

«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.