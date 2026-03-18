Начались съёмки второго сезона детективного сериала «Скарпетта» с Николь Кидман

Amazon объявила о старте производства второго сезона детективного сериала «Скарпетта» с Николь Кидман в главной роли. Компания показала видео, в котором вместе с Кидман появилась Джейми Ли Кёртис.

Сериал основан на криминальной серии книг Патрисии Корнуэлл. Главным героем выступает судмедэксперт Кей Скарпетта, которая пытается разоблачить серийного убийцу.

Главные роли исполнили Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Джейми Ли Кёртис («Достать ножи»), Бобби Каннавале («Ирландец») и другие актёры. Шоураннером проекта выступила Лиз Сарнофф — одна из сценаристов сериалов «Остаться в живых» и «Дэдвуд».