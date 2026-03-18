«Оскар»-2026 посмотрели около 18 млн человек — худший результат с 2022 года

Аналитическая компания Nielsen представила финальные показатели премии «Оскар»-2026. За церемонией следили 17,8 млн человек, церемония стала самым популярным телевизионным ивентом прошедших выходных в США.

При этом аудитория «Оскара» заметно снизилась по сравнению с прошлым годом: в 2025-м за «Оскаром» следили 19,7 млн зрителей. Это худший результат для мероприятия со времён 2022 года, когда индустрия начала приходить в себя после пандемии COVID-19.

При этом на телеканале ABC, где сейчас транслируют «Оскар», остались довольны цифровыми показателями. По данным сервиса, шоу обсуждали в социальных сетях на 42% чаще прошлого года, а ролики с ивента собрали около 129 млн просмотров.

Рейтинги премии «Оскар» за последние шесть лет