Warner Bros. потеряет около $ 90 млн из-за провала «Невесты!» с Кристианом Бэйлом

Издание Variety опубликовало небольшую колонку, посвящённую прошедшему «Оскару»-2026. Триумфатором церемонии стали авторские картины студии Warner Bros. — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Грешники» Райана Куглера получили 10 наград на двоих.

Несмотря на подобный успех, в компании остались недовольны провалом «Невесты!» Мэгги Джилленхол, вышедшей в прокат несколько недель назад. Лента с Кристианом Бэйлом и Джесси Бакли собрала по миру около $ 20 млн при бюджете в $ 90 млн. Если учитывать затраты на маркетинг и долю кинотеатров, то картина принесёт WB убытки в размере тех самых $ 90 млн.

Журналисты отмечают, что после сделки между Warner Bros. и Paramount будущий глава объединённых компаний Дэвид Эллисон будет куда строже относиться к бюджетам. Топ-менеджер вряд ли станет вкладывать столь большие деньги в потенциально провальные картины, даже если за ними стоят известные режиссёры со своим творческим видением.