«Вы не сможете отказаться»: издатель GTA 6 уверен в успехе игры
Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник дал большое интервью изданию The Game Business. В нём глава большого издательства в том числе порассуждал о молодой аудитории геймеров, которые предпочитают играть в Roblox и другие игры-песочницы, всё меньше уделяя время крупным AAA-релизам.

Зельник считает, что релиз GTA 6 от Rockstar станет гигантским событием в индустрии в том числе среди юношей и подростков. Топ-менеджер уверен в успехе будущего экшена, отметив, что она наверняка будет куплена у каждого интересующегося играми геймера старше 17 лет.

Не думаю, что кто-то скажет: «Я не играл в пятую, четвёртую, третью, вторую или первую части, поэтому не стану играть в GTA 6». Думаю, мы сможем привлечь к GTA 6 всех, кому она может быть интересна. Если у вас есть консоль и вы старше 17 лет, объясните мне: как вы можете отказаться от GTA 6?

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.

