Xiaomi остаётся лидером по смартфонам с обычными SIM-картами

Компания Unisimka рассказала о трендах на покупку смартфонов без возможности использования цифровых SIM-карт. По данным аналитиков, пользователи больше предпочитают сами устанавливать модули для поддержки eSIM — лидером по таким устройствам второй год подряд остаётся Xiaomi.

В компании отметили, что 31% всех установок модулей Unisimka с виртуальными SIM-картами приходятся на смартфоны Xiaomi. Второе место занимают устройства Samsung (19% установок), третье — Huawei (10% установок). Основатель Unisimka Анна Кашницкая заявила, что гаджетов с поддержкой eSIM всё больше, однако спрос на поиск решений для уже используемых устройств всё равно не снижается из-за роста жизненного цикла Android.

Чаще всего модуль для поддержки цифровых SIM-карт пользователи устанавливают на смартфоны линейки POCO от Xiaomi, а также на Samsung Galaxy A, Realme и некоторые гаджеты Huawei и Vivo. Как правило, востребованными остаются модели средней стоимости, работающие на протяжении нескольких лет.