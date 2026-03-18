Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» покажут в кинотеатрах США

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что предстоящий мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» покажут в кинотеатрах. Компания выпустит в ограниченном прокате США первые две серии проекта уже 18 апреля.

Таким образом, кинопоказы анимационного проекта пройдут в 34 американских кинотеатрах за пять дней до выхода на Netflix — онлайн-премьера состоится 23 апреля. Для стримингового сервиса выпуск сериалов в ограниченный прокат происходит не первый раз: первые серии второго сезона «Ван Писа» показывали в кино 10 марта. Кроме того, большой финал «Очень странных дел» демонстрировали в кинотеатрах США.

Сюжет «Очень странных дел: Истории из 85-го» развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала — зимой 1985 года. Герои культового шоу, среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, и только компания подростков сможет их остановить.

