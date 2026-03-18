Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
Русский трейлер, Человек-паук: Новый день, смотреть онлайн (2026)

Русский трейлер фильма «Человек-паук: Новый день» — выход 31 июля
На YouTube-канале «что в кино» вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» в русском дубляже. Теперь ролик супергейройской картины можно посмотреть с официальным переводом для стран СНГ.

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Marvel.

Лента расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — Дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

О другом популярном фильме:
Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
