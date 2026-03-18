Русский трейлер фильма «Человек-паук: Новый день» — выход 31 июля

На YouTube-канале «что в кино» вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» в русском дубляже. Теперь ролик супергейройской картины можно посмотреть с официальным переводом для стран СНГ.

Лента расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — Дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».