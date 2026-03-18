Team Falcons обыграла NRG на старте BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2

Team Falcons одержала победу над NRG со счётом 2:0 в стартовом матче BLAST Open Rotterdam — 13:6 на Ancient и 13:8 на Dust2. Команда выступает без Максима kyousuke Лукина из-за визовых проблем.
Заменивший Лукина Матей NucleonZ Трайкоски провёл уверенную серию с рейтингом 1,17, выделившись удержаниями плентов на стороне CT на обеих картах. На Dust2 Falcons дважды выиграла раунды 3v5, в том числе благодаря клатчу Ильи m0NESY Осипова 1v2 и триплу NucleonZ. Со стороны NRG выделился Аран Sonic Грусбек — он набрал 20 фрагов за первую половину Dust2 с рейтингом 3,02.
Team Falcons прошла в полуфинал верхней сетки группы, NRG падает в нижнюю сетку. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта.