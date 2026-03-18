Расписание выхода детективного сериала «Отпечатки»
Уже 1 апреля состоится премьера детективного сериала «Отпечатки». Шоу расскажет историю тихого городка Заречный, в котором происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — первые серии покажут в среду, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре «Кион». Финал состоится 30 апреля.
Расписание выхода сериала «Отпечатки»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 апреля
|2-я серия
|1 апреля
|3-я серия
|3 апреля
|4-я серия
|3 апреля
|5-я серия
|10 апреля
|6-я серия
|17 апреля
|7-я серия
|24 апреля
|8-я серия
|30 апреля
