Сериал Отпечатки от Кион (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Отпечатки»
Комментарии

Уже 1 апреля состоится премьера детективного сериала «Отпечатки». Шоу расскажет историю тихого городка Заречный, в котором происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — первые серии покажут в среду, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре «Кион». Финал состоится 30 апреля.

Расписание выхода сериала «Отпечатки»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 апреля
2-я серия1 апреля
3-я серия3 апреля
4-я серия3 апреля
5-я серия10 апреля
6-я серия17 апреля
7-я серия24 апреля
8-я серия30 апреля
