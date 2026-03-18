Третий сезон аниме «Необъятный океан» стартует в июле — постер

Студия Zero-Z раскрыла дату премьеры третьего сезона аниме «Необъятный океан». Продолжение стартует в июле. Авторы также представили стильный постер проекта.

Комедийный аниме-сериал рассказывает о приключениях молодого студента Иори Китахары, который переехал учиться к самому берегу океана, но безумно боится воды. Третий сезон покажет поездку главного героя и других участников клуба дайвинга в архипелаг Палау для изучения фауны.

Первый сезон «Необъятного океана» вышел ещё в 2018 году, а премьера второго состоялась летом 2025 года. Проект высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил оценку 7,9 балла из 10.