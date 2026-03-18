В сериале Assassin's Creed сыграет звезда «Мастера и Маргариты» Клас Банг

Стриминговый сервис Netflix сообщил о пополнении актёрского состава в сериале по знаменитой видеоигровой серии Assassin's Creed. Одного из персонажей сыграет звезда фильма «Мастер и Маргарита» и мини-сериала «Дракула» Клас Банг.

Кого именно воплотит на экране актёр, пока неизвестно. К актёрскому составу Assassin's Creed также присоединился Набан Ризван («1917»). Съёмки проекта стартовали в Италии 10 марта. Ранее СМИ сообщали, что первый сезон сериала расскажет историю про Древний Рим, однако эту информацию авторы не подтверждали.

Главные роли исполнят Тоби Уоллес («Эйфория»), Лола Петтикрю («Ничего не говори»), Захари Харт («Острые козырьки») и Лора Маркус («Андор»). Шоураннерами выступят Роберто Патино («Сыны анархии») и Дэвид Винер (сериал Halo), а режиссёром станет Йохан Ренк («Чернобыль»).