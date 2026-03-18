Вышел тизер фантастического сериала «Радар» от Okko — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер фантастического сериала «Радар». Премьера шоу состоится уже скоро, точную дату релиза назовут в ближайшее время.

Действие проекта развернётся в 1988 году. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.

Вскоре в городе начинают происходить загадочные события: людей словно подменили и ведут они себя крайне подозрительно. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре, но в реальности всё оказывается гораздо страшнее.

Режиссёром и автором сценария выступил Константин Смирнов («Жуки»). Главные роли в «Радаре» сыграли Матвей Кулагин («Ритмы мечты»), Георгий Пытьев («Вслух!»), Ростислав Харин («Далёкие близкие») и другие актёры.