По культовой Final Fantasy 9 выйдет мультсериал — первые детали

Студия EuroVisual сообщила о разработке мультсериала Final Fantasy: Black Mages Legacy — продолжения культовой игры Final Fantasy 9. Авторы также представили концепт-арт проекта.

Сюжет анимационного шоу сконцетрируется на детях Биби Орунити — одного из героев оригинальной игры. Имель, Кольн, Лучиола, Теа, Фала и Док стали последними тёмными магами четырёх континентов, счастливо проводя время в городе Александрия. Покой героев нарушается, когда один из них застывает как каменная статуя. Теперь им предстоит спасти брата и выяснить, что с ним случилось.

В проект войдёт 10 эпизодов, которые будут идти по 22 минуты. Анимационное шоу планируют выпустить в 2028 году.