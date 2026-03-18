Джеймс Макэвой сыграет в детективном сериале Meantime от автора «Грязи»

Издание Deadline сообщило, что телеканал Sky начал съёмки детективного сериала Meantime («Тем временем»). Дата выхода проекта от режиссёра знаменитого фильма «Грязь» Джона С. Бейрда пока неизвестна.

Картина станет экранизацией одноимённого романа от комика Фрэнки Бойла. Сюжет расскажет о Феликсе, чей лучший друг был найден убитым. Герой сразу становится подозреваемым для полицейских. В состоянии опьянения Феликс пытается отчистить своё имя, заручившись поддержкой бывшего инспектора и эксцентричного друга.

Главную роль исполнит звезда фильмов «Грязь» и «Не говори никому» Джеймс Макэвой. Вместе с ним в проекте сыграют Бенедикт Вонг («Орудия»), Марк Боннар («Катастрофа»), Кристофер Экклстон («Доктор Кто») и другие актёры.