Умершего Вэла Килмера воскресят с помощью ИИ в фильме As Deep as the Grave

Издание Variety взяло интервью у режиссёра Коэрта Вурхиса. Он рассказал, что в его новом фильме As Deep as the Grave («Глубоко, как в могиле») сыграет умерший актёр Вэл Килмер, воссозданный с помощью искусственного интеллекта. В СМИ также представили первый взгляд на «воскресшего» артиста.

По словам постановщика, актёр получил роль за пять лет до своей смерти. Он должен был воплотить священника Финтана, который станет духовным наставником коренных американцев. Килмер так и не попал на съёмочную площадку, тогда Вурхис договорился с семьей артиста, что его «воскресят» с помощью ИИ в этом фильме.

Именно его я хотел видеть в этой роли. Фильм был во многом задуман с учётом его характера. Его семья постоянно говорила, насколько важным они считают этот фильм, Вэл очень хочет в нём участвовать. Он действительно считал эту историю важной и хотел, чтобы его имя было указано в титрах. Именно эта поддержка придала мне уверенности, чтобы сказать: «Хорошо, давайте сделаем это». Несмотря на то что некоторые могут назвать это спорным, это именно то, чего хотел Вэл.

О смерти Вэла Килмера стало известно в апреле 2025 года. Артист скончался в возрасте 65 лет после длительной борьбы с раком гортани, из-за которой он потерял способность разговаривать.