Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Умершего Вэла Килмера воскресят с помощью ИИ в фильме As Deep as the Grave

Издание Variety взяло интервью у режиссёра Коэрта Вурхиса. Он рассказал, что в его новом фильме As Deep as the Grave («Глубоко, как в могиле») сыграет умерший актёр Вэл Килмер, воссозданный с помощью искусственного интеллекта. В СМИ также представили первый взгляд на «воскресшего» артиста.

Фото: Variety

По словам постановщика, актёр получил роль за пять лет до своей смерти. Он должен был воплотить священника Финтана, который станет духовным наставником коренных американцев. Килмер так и не попал на съёмочную площадку, тогда Вурхис договорился с семьей артиста, что его «воскресят» с помощью ИИ в этом фильме.

Именно его я хотел видеть в этой роли. Фильм был во многом задуман с учётом его характера. Его семья постоянно говорила, насколько важным они считают этот фильм, Вэл очень хочет в нём участвовать. Он действительно считал эту историю важной и хотел, чтобы его имя было указано в титрах. Именно эта поддержка придала мне уверенности, чтобы сказать: «Хорошо, давайте сделаем это». Несмотря на то что некоторые могут назвать это спорным, это именно то, чего хотел Вэл.

О смерти Вэла Килмера стало известно в апреле 2025 года. Артист скончался в возрасте 65 лет после длительной борьбы с раком гортани, из-за которой он потерял способность разговаривать.

